Tião Bocalom posta vídeo e fotos trocando pneu de carro

Já filiada ao Progressistas, com direito a ficha abonada pelo governador Gladson Cameli, a agora ex-secretária de Educação do Acre, Socorro Neri, fez uma declaração de apoio e agradecimento ao governador Gladson Cameli, neste sábado (2), em suas redes sociais, reforçando que estará ao seu lado na disputa eleitoral deste ano.

Desincompatibilizada do cargo, Neri compõe a lista de pré-candidatos a deputado federal na sigla onde Gladson vai disputar a reeleição.

Inicialmente, ela lembrou do “inesperado” apoio recebido de Cameli na eleição municipal passada, quando tentou se manter na cadeira de prefeita por mais quatro anos, e do enfrentamento das consequências da pandemia de Covid-19 no estado.

“Dele recebi o apoio mais inesperado na eleição à prefeita da nossa capital. Apoio que se manteve firme e que respeitou a minha decisão de permanecer no partido ao qual estava filiada, o PSB. Juntos enfrentamos, em 2020, as incertezas, as urgências e as angústias decorrentes da pandemia de Covid-19, sempre com o propósito de salvar vidas”, disse.

Ela também destacou a sua nomeação pelo governador, em maio do ano passado, para administrar a maior secretaria do estado que, segundo ela, “passava por um momento delicado, mas onde foi possível dar passos importantes junto com toda a equipe”.

Por fim, Socorro Neri fez menção à sua filiação ao Progressistas, com a abonação de Cameli, e à disponibilização do seu nome para compor a chapa para disputar uma vaga para a Câmara Federal.

“Ontem, com o coração cheio de esperança, tive a minha filiação ao Partido Progressistas abonada por ele, e me somarei à sua trincheira, sempre movida pelo desejo de contribuir para a construção de um mundo melhor para todos”.

A ex-prefeita e ex-secretária ainda fez agradecimentos ao ex-prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary, que também ingressou no Progressistas, e aos deputados Nicolau Júnior, José Bestene e Gerlen Diniz, além do prefeito Bené Damasceno, de Porto Acre, e do vereador Rutênio Sá, de Rio Branco.