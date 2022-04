Rio Acre volta a se aproximar dos 14 metros neste sábado

Apesar de o Rio Acre ter voltado a encher nesta sexta-feira (1º), registrando 13,88 metros na medição das 6 horas da manhã deste sábado (2), a tendência é a de que o curso d’água volte a níveis normais nos próximos dias. A previsão é do último Boletim de Monitoramento Hidrológico da Bacia do Rio Acre, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

De acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira, nesta última semana a tendência geral foi de redução dos níveis nos diversos trechos ao longo da calha do Rio Acre e elevação contínua do nível do Riozinho do Rola, contribuindo para a elevação na capital. Porém, O rio deve retornar a níveis normais em Rio Branco, assim como já ocorreu nos demais trechos da sua calha.

A previsão de chuva consultada pela CPRM está próxima da média para o período, sendo que a primeira semana terá valores abaixo da média e a semana posterior, acima. O boletim reforça que em Rio Branco, a tendência é de que o nível do Rio Acre tenha a tendência de recessão, se concretizadas as chuvas previstas para os próximos dias.

Cerca de 13 bairros e 2,5 mil famílias foram atingidos pelo transbordamento do Rio Acre, que começou no dia 26 de março e voltou a baixar da cota de inundação na última quinta-feira (31). Ao todo são 25 famílias com 91 pessoas desabrigadas e que foram levadas a um dos três abrigos públicos montados na capital. Ainda há outras 12 famílias com 37 pessoas desalojadas.