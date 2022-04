Está chegando a hora de acabar o mistério

ONTEM, a comemoração era grande no MDB. A deputada federal Jéssica Sales (MDB), liberada pela equipe médica, que conduziu o tratamento de um câncer de mama, em São Paulo, confirmou a sua chegada em Rio Branco, no próximo dia 2, sábado, para entrar na campanha ao Senado da República.

Jéssica aparece bem em as todas as pesquisas realizadas até aqui. O MDB deve a partir de agora estruturar uma campanha forte da sua candidatura nos municípios do Vale do Acre, já que no Vale do Juruá lidera as pesquisas

FORA DE COGITAÇÃO

“NÃO tenho interesse, meu irmão”. Foi a resposta ontem do deputado federal Alan Rick (União Brasil) à pergunta do BLOG, se estava com seu nome como opção de vice do Gladson. Está investindo firme na disputa do Senado.

NOVO DESAFIO

A DEPUTADA Meire Serafim (União Brasil), a mais votada na última eleição, enfrentará novo desafio, o de se eleger deputada federal. Além da sua simpatia natural, terá a estrutura profissional de campanha, que seria usada pelo marido e prefeito Mazinho, que desistiu de ser candidato.

NÚMEROS DESFAVORÁVEIS

VENDO ontem uma pesquisa de um partido sobre a aceitação do Bocalom, os números lhe são desfavoráveis. O problema dele, é não reconhecer estar mal na fita.

NÃO CHEGA NA PONTA

E, para complicar a administração do Bocalom, as pautas positivas que conseguiu gerar, não estão tendo a divulgação maciça para alcançar o grosso da população.

MELHOR ESCOLHA

FOI a melhor escolha do ex-deputado Lourival Marques, a de disputar um mandato de deputado pelo MDB. Na chapa do PSD, ele teria maiores dificuldades de decolar.

PIOR DO QUE O SONETO

A VEREADORA Michelle Melo (PDT) cumpre um mandato brilhante. Mas, pisou no tomate ao defender o uso de um carro pago pela Câmara de Rio Branco, por sua esposa, para se locomover até uma academia. Não condiz com que prega no seu mandato. A explicação foi uma emenda pior que o soneto. Mesmo que, isso não lhe tire o brilho.

FICA NO PDT

AINDA sobre a vereadora Michelle Melo (PDT), depois de conversas com vários partidos, ela resolveu ser candidata a deputada federal pelo PDT, que não tem chapa forte.

QUERO VER A ASSINATURA

O MDB dá como certa a filiação da deputada federal Vanda Milani, na próxima sexta-feira, para ser a vice na chapa ao governo da deputada federal Mara Rocha (MDB). Não acompanho o otimismo peemedebista, quero, como São Tomé, antes ver para crer na filiação.

CONVERSA PARALELA

É QUE, além do MDB, o grupo da deputada federal Vanda Milani, teve uma conversa paralela com o governador Gladson Cameli, querendo ser a sua vice. Não vingou. Teve lhe oferecida a primeira suplência na chapa da candidata ao Senado, Márcia Bittar (PL). Não se sabe a sua resposta. Por isso, vou esperar o fato se concretizar.

BARBAS DE MOLHO

POR toda essa fervilhante movimentação que precede a data limite do próximo sábado para filiação, é bom nenhum partido bater o tambor da comemoração antes de ver o preto no branco da ficha dos filiados. Na política, a conveniência fala mais alto do que a ideologia.

ESTÁ NA DISPUTA

CONHECENDO os acordos amarrados pelo marido e ex-prefeito Ilderlei Cordeiro; não é demais dizer que, a sua esposa Keiliane Cordeiro, disputa com boa chance um mandato de deputada federal. Tem o seu forte, no Juruá.

PREVISÃO DE UM EXPERT

O deputado Luiz Tchê (PDT) é um expert em projeções de resultados eleitorais. Na sua visão, poucos partidos dividirão as oito vagas de deputado federal. É que, a maioria não conseguiu formar chapas competitivas, que possam alcançar o alto coeficiente eleitoral.

PROJEÇÃO PARA UM

A federação formada por PT-PCdoB-PV, trabalha por um deputado federal. A sua chapa é formada pela Perpétua Almeida, Nazaré Araújo, Léo de Brito, Henry Nogueira, Cláudio Ezequiel e Sibá Machado. Uma chapa só mediana.

DESGASTE POLÍTICO

SEM discutir os números antagônicos apresentados, mas o certo é que o impasse na greve dos professores tem trazido um desgaste político grande para o Gladson.

JÁ NÃO REJEITA

ALIADOS do ex-senador Jorge Viana (PT) já enxergam uma luz no fim do túnel de que, ele possa após a rodada pelo Juruá, ver o resultado da pesquisa que o PT fará depois do dia 2, decidir por disputar o governo. Mas, a inclinação forte continua sendo na direção da disputa do Senado.

NÃO ESPERE A MÃO AMIGA

A SENADORA Mailza Gomes (PP) não espere a mão amiga no ombro da sua candidatura, por parte de políticos do seu partido e pela cúpula palaciana, trate de cavar a estrutura da sua campanha e não esperar por ajuda.

NÃO CONHECE AS MALDADES

OS que mais a incentivaram a desistir de ser candidata a um novo mandato de senadora, serão os primeiros a lhe abandonar na campanha. A Mailza é uma lady, não conhece ainda o lado negro da maldade na política.

PAPEL PREPONDERANTE

O deputado Daniel Zen (PT) tem tido um papel ativo e preponderante nos debates com o governo, a favor das pautas dos servidores da Educação, e com números.

MAS DERROTA

UM CANDIDATO a vice-governador não precisa ser político e nem indicado por partido, tem de ser da confiança extrema do candidato a governador. Um vice não ajuda eleger, mas se for um nome ácido, rejeitado, ajuda a derrotar o candidato, lhe puxando para baixo.

A GUERRA VOLTOU

A Secretaria de Segurança não pode negar que voltou a guerra entre as facções. Até porque, a matança retornou com força. Não se briga com a realidade desses fatos.

BUSCANDO IMUNIDADE

QUEM será candidato a deputado estadual pelo PSDB, é o Rudiley Estrela, um dos principais acusados no escândalo da “Operação Ptolomeu” da PF. Ele foi um dos presos. Está na procura de um mandato para ter imunidade parlamentar.

FRASE MARCANTE

“Pecar não é praticar o mal; o verdadeiro pecado é não fazer o bem”. Pier Paolo Pasolini.