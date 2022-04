Com Mailza quase fora, Gladson diz que vai assumir o PP: “Vai porque quer, falta de carinho não é”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) tratou de ser direto em relação a possibilidade de saída da Senadora Mailza Gomes da sigla para se filiar ao Podemos do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim. Ao ac24horas, o chefe do executivo afirmou que caso Mailza confirme o desligamento, ele assumirá o comando da sigla do Estado e rechaçou qualquer possibilidade de ele mudar de partido em cima da hora.

“Não existe a menor hipótese de eu mudar de partido em cima da hora. Já está tudo certo com a presidência nacional do meu partido, o Ciro Nogueira. Se ela sair, eu assumo a presidência do Progressistas. Não fiz isso antes porque não achava necessário. Tenho um respeito muito grande pela Mailza, mas se ela quer sair, vai porque quer, falta de carinho não é”, disse o governador.

Questionado se essa possível saida de Mailza da Sigla, não atrapalharia a formação da chapa para deputado estadual e federal, Cameli foi enfático: “Estamos com a maior chapa de todos os tempos, não atrapalha nada. Reforço que tudo ficará como está. Garanto a todos os nossos pré-candidatos que trabalharemos juntos”, disse Gladson.

Sobre seu relacionamento com Mailza, Gladson revelou que esteve com a senadora ontem em seu gabinete e conversou com ela durante duas horas. “Eu sentei com ela, conversei muito, perguntei em que eu poderia ser útil, mas ela me disse que necessitava de espaço. Como dar mais espaço? Ela é senadora por 4 anos, presidente do partido e reclama disso? Fica difícil. Tenho todo respeito por ela, mas tudo tem limite. Já foram dadas garantias que ela teria apoio a deputada federal. O que eu posso fazer?”, questionou.

Cameli pediu união em pacificação em torno do partido e evitou tocar no nome do prefeito Tião Bocalom, que pode assumir a presidência da sigla, já que é vice de Mailza.

A senadora Mailza se mantém em silêncio e ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.