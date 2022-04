Ao contrário de Flaviano, Rocha abomina união com PT: “quem apoia a esquerda é o governo”

A cúpula da segurança pública do Estado do Acre desmentiu, na noite desta terça-feira, 29, os rumores de que os comerciantes de Rio Branco foram abordados por criminosos e decretado toque de recolher após morte de faccionado.

A nota assinada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), da Polícia Militar (PMAC) e da Polícia Civil (PC), diz que as Forças de Segurança do Estado trabalham, subsidiadas por seus órgãos de inteligência, no sentido de prevenir e reprimir atos provenientes de organizações criminosas e de demais tipos de delitos. “Nesse sentido, a PMAC concentra suas ações nas áreas críticas, de maior tendência criminal, com a distribuição de policiamento, ordenada de acordo com as estatísticas criminais. No mesmo diapasão, a Polícia Civil vem desencadeando suas operações policiais nos locais em que a análise criminal aponte o crescimento da violência”, diz trecho do comunicado.

Segundo Informações, membros de uma determinação facção criminosa que domina o crime organizado no loteamento Santo Afonso, em Rio Branco, teriam alertado os comerciantes que haveria um toque de recolher “decretado” pelo crime organizado após a morte de um faccionado durante o último final de semana.

O governo destacou ainda que no âmbito do ambiente prisional, os Núcleos de Inteligência da Polícia Penal vêm intensificando o trabalho de fiscalização nos presídios e, juntamente com as demais forças, realizando o acompanhamento daqueles que se encontram em regimes prisionais mais brandos. Com isso, após a realização do trabalho, o governo do Estado nega a existência do toque de recolher. “O governo tranquiliza a população, descartando qualquer hipótese de “toque de recolher”, no âmbito do território acreano”, encerrou.