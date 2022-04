Vigilante é morto com tiro na cabeça ao sair de casa para trabalhar em Rio Branco

Mais uma morte violenta foi registrada na noite desta sexta-feira, 1°. Desta vez, um vigilante foi assassinado na capital acreana. Isael Tomaz Massavi, de 35 anos, foi morto com um tiro na cabeça na Travessa Fortaleza, situada no bairro Canaã, região do Segundo Distrito.

De acordo com informações da polícia, Isael estava saindo de casa para trabalhar na sua motocicleta modelo Factor, de cor preta, quando foi abordado por um homem também numa motocicleta. O criminoso estava com uma arma de fogo, rendeu Isael e efetuou um único tiro, que atravessou o capacete e atingiu a testa do vigilante. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Familiares de Isael escutaram o tiro e o encontraram ferido. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo vigilante, que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais colheram as características da moto e fizeram patrulhamento na região em busca de prender o acusado, mas ele não foi encontrado.

O corpo de Isael foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).