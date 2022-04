Rio Acre continua vazando e deve ficar abaixo da cota de alerta

O nível do Rio Acre continua apresentando vazante em Rio Branco. A medição realizada às 6 horas da manhã desta sexta-feira, 1º, aponta para um nível de 13,58m, apenas 8 centímetros acima da cota de alerta. A previsão da Defesa Civil é de que o nível do manancial fique abaixo da cota no decorrer do dia de hoje.

No entanto, nem tudo é boa notícia. A Defesa Civil esperava já iniciar a operação limpeza nos bairros por acreditar que na manhã desta sexta, o nível do Rio Acre já estivesse abaixo da cota de alerta. Por conta da redução da velocidade de descida, a operação foi suspensa e não acontece mais hoje. “A nossa expectativa era de que o Rio amanhecesse abaixo da cota de alerta, mas não ocorreu. Tudo isso por conta do Riozinho do Rola que está na “tampa”, como a gente costuma chamar. O afluente está com muita água e fez com que a velocidade de descida diminuísse. Tivemos que suspender a operação limpeza nos bairros e vamos aguardar”, explica Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal.

A alagação prejudica cerca de 2.533 famílias, o que corresponde a algo em torno de 10 mil pessoas em 13 bairros da capital acreana.