Remédios sobem pelo menos 10,89% no Acre após novo reajuste

O Corpo de Bombeiros do Acre realiza a partir das 17 horas desta sexta-feira, dia 1º de abril, a solenidade de passagem de comando, que será realizada na sede da instituição, localizada no bairro Morada do Sol, em Rio Branco. Na oportunidade, o comando-geral será passado do coronel Carlos Batista ao então subcomandante-geral, coronel Charles da Silva Santos.

Nascido em 18 de janeiro de 1975, coronel Charles Santos é natural de Rio Branco e incorporou a corporação no ano de 1994, como Aluno a Oficial, e realizou o Curso de Formação de Oficiais na Academia de Bombeiros Militar do Estado do Pará – PA.

Bacharel em Ciências Contábeis e especialista em administração pública, Santos foi declarado Aspirante a Oficial em 10 de dezembro de 1996 e promovido ao posto de Coronel em 25 de dezembro de 2018.

Já exerceu as funções de Assessor de Planejamento e Diretoria de Ensino e Instrução do CBMAC; Coordenador Operacional do CIOSP; Comandante do 3º BEPCIF; Comandante do 1º BEPCIF; Diretor-Chefe do Gabinete do Comando do CBMAC; Comandante Operacional do Interior; Controlador Interno; Diretor de Planejamento do CBMAC; Corregedor-Geral do CBMAC; Diretor de Ensino e Instrução – DEI e Comandante do Colégio Militar Dom Pedro II; Comandante Operacional da Capital; Ajudante-Geral do CBMAC; Diretor do Centro Integrado de Segurança Pública e Coordenador Operacional de Defesa Civil Estadual.