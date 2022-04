PF desencadeia ação contra suspeitos de falsificar dinheiro em Tarauacá

O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, está em Rio Branco garantindo recursos para o município. Na Casa Civil do Governo, junto com o presidente da Assembleia legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, tratou com o secretário Rômulo Grandidier, do convênio no valor de R$ 1 milhão para aquisição de insumos, mudas de café, pimenta do reino e frutas nativas da região a serem distribuídas às famílias da agricultura familiar, como parte do programa de diversificação agrícola. O Convênio foi firmado Na secretaria de Produção e Agronegócio do Acre – Sepa.

Na Secretaria de Educação, o gestor busca ampliar a oferta de transporte para alunos das zonas rural e urbana. A boa notícia que Isaac recebeu na secretaria foi sobre o andamento do projeto para construção de uma escola municipal no Bairro São Francisco, que já teve concluída a fase topográfica e em breve será encaminhado para licitação. O investimento do governo será mais de R$ 5 milhões e a Unidade de ensino vai atender a clientela do ensino infantil e Ensino Fundamental I, com 12 salas de aula. Também já está em fase de licitação a construção de uma Escola Estadual na Comunidade Pentecostes.

Aniversário do município

No Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF, Isaac pediu apoio para a realização da Cavalgada Hermecílio Barreto de Lima que este ano irá acontecer no dia 29 de maio como parte das festividades dos 45 anos de fundação de Mâncio Lima, no dia 30 de maio. Uma Feira de Negócios deverá ser realizada durante a programação do aniversário do município.

Com o diretor de Administração e Finanças do SEBRAE Francinei Lima, foram fechados os últimos detalhes da realização da IV Feira do Peixe e do Festival do Coco que não são realizados há dois anos por causa da pandemia de Covid-19. A Feira do Peixe será realizada entre os dias 12, 13 e 14 de abril.

O secretário Especial Danilo Chagas acompanhou o prefeito Issac Lima nas agendas em Rio Branco.