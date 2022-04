No Acre, homem é morto durante caçada ao ser confundido com uma anta pelo próprio cunhado

Em Sena Madureira, um homem identificado inicialmente como Edney foi morto com um tiro de espingarda disparado por seu cunhado, que o teria confundido com uma anta durante uma caçada. O corpo foi resgatado com a ajuda de moradores da região.

O possível acidente foi registrado na nesta quinta-feira (31) nas matas do seringal Tabatinga, no Alto Rio Iaco. Edney estava caçando em companhia de um cunhado numa área de mata fechada, quando se separaram para rastrear uma anta que estava na região.

Como a vítima estava vestindo uma roupa preta, o cunhado o confundiu com o animal, que é de grande porte, e ao ver o vulto entre os arbustos fez o disparo. Somente quando ouviu o grito, descobriu se tratar do colega de caçada.

O agricultor morreu antes de receber assistência, e como o local do acidente é distante três horas de viagem da margem do Rio Iaco, o cadáver foi resgatado com a ajuda de moradores da região.

Com o depoimento da vítima e o trabalho pericial, a polícia de Sena Madureira espera esclarecer se realmente o disparo realmente ocorreu de forma acidental.