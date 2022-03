Sindicatos ameaçam estender greve até dezembro e Alysson rebate: “entrem na justiça”

Durante a reunião das comissões, realizada no início da tarde desta quarta-feira, 30, o clima esquentou entre o deputado estadual Daniel Zen (PT) e o secretário de planejamento, coronel Ricardo Brandão, por conta das divergências na proposta apresentada pela equipe econômica do governo.

Tudo começou quando o secretário de planejamento e gestão, Ricardo Brandão, destacou que fez uma consulta à minuta do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e analisou que não havia capacidade da concessão do reajuste alegando que a perspectiva de crescimento de receita do Estado não é boa. “Não caracteriza desrespeito ao órgão de controle, nós temos autoridade para conseguir o reajuste aos servidores. A gente reuniu a equipe e vale lembrar que a projeção de receita não é boa. A capacidade de arrecadação é maior no início do ano e menor ao fim. Temos um decréscimo de 42% neste primeiro bimestre”, lembrou.

No entanto, o deputado Daniel Zen não ficou satisfeito com a declaração de Brandão e afirmou que há recursos para o reajuste. “Nunca nos últimos 10 anos a estimativa de crescimento foi de 1.65%. Não existe crescimento do Fundeb nessa quantia, não tem como trabalhar com incremento de receita. Não nos trate como bobo”, disparou.

Brandão relatou que Zen já foi secretário e que sabe como as contas são feitas e foi rebatido novamente pelo petista. O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) tratou de por panos quentes para que a discussão não ultrapassasse o necessário.