Servidores da educação e saúde cobram reposição salarial na Aleac

Os servidores da saúde e educação do Acre realizam na manhã desta quarta-feira, 30, uma manifestação nas dependências da Assembleia Legislativa para pressionar o governo em busca da reposição salarial e as perdas inflacionárias.

Rosana Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), disse que o governo deve repor as perdas salariais. “No mínimo de 10%”, comentou

Entre as principais reivindicações da categoria estão a Reformulação do Plano de Cargos e Carreiras do estado (PCCR) e a realização de concurso público estadual. O governo anunciou um reajuste de 5,42% para servidores públicos ativos e inativos do estado e também o reajuste do salário equiparado ao piso nacional no valor de 33,24%, além do auxílio alimentação mensal para os servidores ativos da SEE de R$ 420.

Sobre a manifestação da saúde, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Saúde do Acre (Sintesac), vereador Adailton Cruz, também reclamou do baixo reajuste salarial anunciado pelo governo. “Nós queremos que eles nos deem um reajuste de no mínimo 14% e o concurso público”, comentou.