Secretário de Segurança afirma que não há guerra de facção atualmente no Acre

Durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, 30, o Secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar Santos, afirmou que não há uma guerra de facção no Acre no momento. “Descartamos uma guerra de facções no Acre. As análises feitas por nossa inteligência descartam uma guerra. Até porque não temos uma declaração formal, o que temos são supostos “salves” publicados aleatoriamente”, disse.

Uma outra informação divulgada por Paulo Cézar é a de que a segurança pública não considera que aconteceram tiroteios nos últimos dias. “Não podemos considerar tiroteio. O que tem acontecido é algo rotineiro para a polícia que é averiguar. Tiroteio é quando há troca de tiros e não foi isso que aconteceu, o que temos são averiguações rotineiras de alguém que ouve um barulho e liga informando que acha que são disparos. Não há confirmação de qualquer tiroteio nos últimos dias”, explica.

Paulo Cézar reclamou de informações passadas por policiais, mesmo os que estão nas ruas combatendo o crime. “Eu lamento que isso esteja acontecendo. Mesmo o policial que está nas ruas, ele não tem todas as informações sobre o caso. Essas informações precisam ser apuradas e analisadas pela nossa inteligência. O que não podemos é incentivar a criação de um clima de terror e de guerra que não existe”, diz.