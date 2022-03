Rio Branco registra troca de tiros em vários bairros na noite desta quarta-feira

O começo da noite desta quarta-feira (30) foi de tensão e medo em vários pontos de Rio Branco com o registro de tiroteios em diferentes pontos da cidade. Foram vários os chamados de moradores para o Centro de Operações Policiais Militares (Copom).

Houve chamado para a ocorrência de tiros disparados no bairro Jorge Lavocat, nas imediações do supermercado Kauan, na rua Adalberto Sena, no bairro Sobral, na rua Juricaba, no bairro Cabreúva, na rua Seis de Maio, no bairro Boa União, e no bairro Cidade Nova, na rua Beira Rio.

Na ocorrência do bairro Cidade Nova, o solicitante, que mora na Base, disse que avistou mais de quinze homens na beira do rio e que estes efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção ao seu bairro. O informante narrou que eram tiros de arma de grosso calibre (fuzis).

Em um chamado posterior, o solicitante informou que havia disparos de arma de fogo na região da rua Floriano Peixoto, no bairro da Base, por volta das 9 horas da noite.

Em Senador Guiomard, houve registro de disparos por arma de fogo na rua Eneide da Cunha, bairro Chico Paulo, rua da Creche Casinha do Governo. Nesse chamado, o solicitante informou que havia pessoas em carros e motos atirando pelas ruas.

Em menos de duas horas, foram registrados três homicídios em diferentes cidades acreanas, todas com indicativo de execuções perpetradas contra indivíduos com envolvimento no submundo do crime.

A primeira ocorrência foi registrada no município de Brasiléia, onde um adolescente de 16 anos, Rafael de Araújo, foi assassinado com dois tiros, sendo que um acertou a região das costas e outro a cabeça da vítima. De acordo com informações levantadas pelo ac24horas, o menor tinha passagem pelo Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC).

O segundo homicídio foi o do ex-presidiário Fábio Farias de Araújo, de 27 anos, executado com vários tiros que o atingiram na cabeça e

em outras partes do corpo. O crime ocorreu no bairro Santa Helena, região da Vila Acre, no segundo distrito de Rio Branco. O bairro é um dos redutos do Comando Vermelho na região.

A terceira vítima do dia foi o presidiário em condicional Sebastião da Silva Souza, de 33 anos, assassinado em Senador Guiomard, no bairro Manoel Gomes, Travessa da Saudade, por volta das 18 horas. Ele foi morto, segundo as informações, quando foi chamado ao portão da casa por dois homens que dispararam contra ele por duas vezes, um tiro atingindo-lhe o pescoço e o outro de raspão.