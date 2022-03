PT faz pesquisa para decidir se Jorge Viana disputa o governo

O Partido dos Trabalhadores terá candidato ao governo em qualquer dos cenários que se apresentem. Porém, o preferido do PT, aliados e lideranças é o ex-governador Jorge Viana que sempre aparece em 2º lugar nas pesquisas feitas até agora. “Estamos fazendo uma análise séria em todo o estado para uma avaliação de disputar o governo”, revelou Jorge Viana à COLUNA.

Com o racha dos partidos que derrotaram a Frente Popular em 2018, tendo suas principais lideranças como Sérgio Petecão, Mara Rocha, Flaviano Melo, Vanda Milani e seu grupo político rompidos com o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), o PT acredita que Jorge Viana poderá emplacar um retorno ao Palácio Rio Branco. Além disso, Jorge teria mais de 30% do eleitorado disposto a apoiá-lo.

A direção do PT acha, por exemplo, que o ex-presidente Lula liderando as pesquisas no Brasil possa formar uma boa dobradinha com Jorge Viana no Acre. Lula, lá; Jorge, aqui. Para isso, o PT também busca aliados não tradicionais. Até o PSB poderá compor novamente a base progressista. A vaga de vice e Senado ainda estão abertas para negociações. As pesquisas feitas pelo PT ficam prontas nesse final de semana.