Programa Saúde Itinerante atende comunidades ribeirinhas e rurais de Mâncio Lima

Em Cruzeiro do Sul, o início do ano letivo está marcado para a próxima segunda-feira, 4 de abril, mas nem todas as unidades de ensino do município poderão ter aulas presenciais. Oito escolas estão ocupadas por famílias que tiveram as casas invadidas pela enchente do Rio Juruá e outras sete ficam em áreas que seguem alagadas.

O nível do Rio Juruá segue oscilando desde o final de fevereiro e agora está em movimento de subida, marcando 13,29 metros nesta quarta-feira, 30.

A secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul anunciou que onde não for possível iniciar o ano letivo com aulas presenciais, as aulas serão remotas. O secretário Amarisio Saraiva disse que uma nova avaliação será feita para a tomada de decisões. “Hoje iremos avaliar e verificar quais escolas têm condições de ter o ano letivo presencial”, explicou.