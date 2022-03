O que é que o google gosta de publicar? Conteúdo de qualidade

O secretário de planejamento, coronel Ricardo Brandão, resolveu rebater as declarações do presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Acre (Adepol), delegado Pedro Henrique Resende, que disse na sala de reuniões da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, 31, que as negociações sobre o reajuste salarial teriam sido barradas pela vontade do gestor..

Segundo ele, a discussão é regida por uma série de órgãos públicos. Brandão destacou que esta polêmica exposta por Rezende pode ter ligação com as históricas divergências entre as polícias militares e civis. “Querem requentar a discussão de eventual discórdia entre polícias civis e militares”, desabafou.

Durante a reunião dos deputados estaduais, o delegado contou que a categoria estava em negociação com o governo, porém, por uma suposta interferência de Ricardo Brandão.