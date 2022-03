Mega-Sena acumulada sorteia hoje prêmio estimado em R$ 110 milhões

Uma ocorrência de estupro de vulnerável registrada na última segunda-feira, 28, culminou com a prisão do agricultor R.N.B.S. , de 54 anos, acusado de ter violentado uma menina de 11 anos na cidade de Cruzeiro do Sul. Como já tinha prisão preventiva decretada, o mesmo foi encaminhado ao Presídio Manoel Néri. A vítima deverá ser submetida a tratamento psicológico.

De acordo com os autos, o acusado aproveitou por conviver na mesma casa com a vítima. É que o filho dele vive maritalmente com a mãe da criança. Na ausência dos demais membros da família, ele teria passado a abusar sexualmente da menor. Denunciado, foi interrogado e passou a ser investigado.

Com as provas, o delegado responsável pelo inquérito representou pela prisão do mesmo. Na manhã de segunda-feira, investigadores da Delegacia de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança de Cruzeiro do Sul foram até à residência do acusado na Estrada do DERACRE, onde o prenderam.