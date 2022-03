Jéssica Sales libera R$ 996 mil para pavimentação de ruas em Sena

Mesmo com a cúpula da Segurança Pública do Estado do Acre negando todo e qualquer tipo de atentado de organizações criminosas na capital acreana nas últimas horas, uma nota pública enviada pelo presidente da Fundação Hospitalar Estadual do Acre (Fundhacre) na tarde desta terça-feira, 29, escancara a divergência de informações em relação a possíveis atos criminosos em ambiente público.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar do Santos, afirmou em nota na noite desta terça que a notícia de “invasão de faccionado à Fundação Hospital do Acre”, é inverídica. “O fato ocorrido naquela unidade de saúde foi uma averiguação policial, motivada pela presença de pessoas suspeitas no local”, escreveu.

No entanto, o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva, afirmou em nota que, de fato, foi identificado pela segurança do hospital duas pessoas suspeitas que estavam armadas. “Por medida de segurança dos funcionários e pacientes foi acionado a polícia que fizeram toda uma ronda no Complexo”, disse.

O presidente disse ainda que em nenhum momento houve invasão na unidade hospitalar e que todos os funcionários e pacientes estão bem. O secretário de segurança do estado ainda acusou os veículos de comunicação de reportarem notícia falsa em relação ao caso de suposta abordagem de criminosos a comerciantes. “Hipótese veementemente descartada pelas Forças de Segurança do Acre. Portanto, tratam-se de ‘fake news’, criadas por pessoas irresponsáveis, com um só propósito: causar intranquilidade e pânico à sociedade. E é por essa razão que a Sejusp se dirige à população acreana para solicitar a não propagação desse tipo de informação, sem antes constatar a veracidade da mesma, evitando, assim, a disseminação do mal-estar e do medo”, finalizou o secretário.