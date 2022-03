Idoso que matou morador de rua a pauladas encerra tratamento e volta para presídio

O idoso Luiz Nicácio de Souza, de 63 anos, acusado de ter matado a pauladas o morador em situação de rua Felipe da Silva Oliveira, de 18 anos, estava internado há quase dois meses no Hospital de Saúde Mental do Acre para tratamento. Ele recebeu alta na última semana e voltou para o Presídio Dr. Francisco de Oliveira Conde, onde deverá responder pelo crime, cujo já foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado e aguardará preso o julgamento pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Várias câmeras de segurança de residências e casas comerciais da Rua Minas Gerais, no bairro Ivete Vargas, mostraram quando Luiz Nicácio estava com um pedaço de madeira nas mãos, cruzou a pista e se dirigiu a uma parada de ônibus, onde o morador de rua Felipe da Silva Ferreira dormia.

Ele agrediu com uma única paulada na cabeça. Em seguida, tentou fazer o mesmo com o irmão de Felipe, que conseguiu escapar. Minutos depois, policiais militares acionados para atender a ocorrência conseguiram prender o acusado que apresentava alguns ferimentos. Levado para a Delegacia de Flagrantes na Cidade do Povo, o idoso foi autuado por homicídio. Na audiência de custódia, o Juiz de Direito de plantão determinou que o mesmo fosse encaminhado ao Hospital de Doentes Mentais de Rio Branco de forma provisória, e submetido a um tratamento.

Durante todo esse período em que esteve em tratamento na clínica especializada, Luiz Nicácio tomou toda a medicação e em nenhum momento se mostrou agressivo com o corpo médico ou mesmo com outros pacientes. Agora, deverá aguardar preso o julgamento pelo conselho de sentença, já que no dia 14 de março a Juíza Luana Campos, da 1ª Vara do Tribunal do Júri aceitou a denúncia do Ministério Público.