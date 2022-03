Bocalom e Mailza discutem perfuração de poços no 2º Distrito

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), pré-candidato ao governo do Acre, usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 30, para ler uma “Carta ao Povo Acreano” onde cita um conceito de “Cidades Inteligentes” para combater o crime e aumentar a sensação de segurança no Estado.

“Os nossos desafios no sistema de segurança são grandes, por isso é preciso investir em tecnologia e inteligência, e para isso, iremos adotar o conceito de cidades inteligentes para garantir maior segurança e de maneira que possamos inibir o crime e por consequência o encarceramento, visto que a capacidade do Estado de sustentar a demanda carcerária chegou ao seu limite. O enfrentamento e rivalidade entre os nossos jovens precisam ser redirecionados para o mundo das competições esportivas e culturais. Para isso é necessário reaquecer esse espaço de permanência da juventude efetuando grandes investimentos”, leu o parlamentar ao lembrar a o episódio em que faccionado invadiram a Fundação Hospitalar, o que causou pânico nós servidores.

Jenilson lembrou ainda que o Acre é feito de gente trabalhadora, inteligente, solidária e tem justamente na solidariedade o seu maior diferencial e exemplo. “Sempre estamos dispostos a acolher e ajudar a quem precisa com carinho. Tenho muito orgulho de ser filho desta terra, nascido no seringal e aprendido desde criança esses valores tão caros ao nosso povo, como trabalho, humildade, solidariedade e esperança”, disse.

“Sou de uma família humilde, de gente simples, como a maioria dos acreanos, estudei em boas escolas públicas e agarrei as oportunidades que a vida me proporcionou, por isso sei dar o devido valor que uma oportunidade, seja de estudo ou trabalho, tem para melhorar a vida de nosso povo”, frisou.

O deputado destacou ainda que o Acre é um estado com grande potencial econômico, social e ambiental. “é um estado estratégico para desenvolvimento do nosso país baseado nas cadeias agrícolas, criação de pequenos animais, pecuária, fortalecimento da agroindústria e na utilização inteligente dos nossos recursos ambientais. Contudo, para que isso se torne uma realidade é necessário realizar grandes investimentos públicos adequados ao tamanho dos desafios que temos para o futuro”, pontuou.

Veja a carta na íntegra:

CARTA AO POVO ACREANO

Povo acreano,

Nosso estado é feito de gente trabalhadora, inteligente, solidária e tem justamente na solidariedade o seu maior diferencial e exemplo, pois sempre estamos dispostos a acolher e ajudar a quem precisa com carinho. Tenho muito orgulho de ser filho desta terra, nascido no seringal e aprendido desde criança esses valores tão caros ao nosso povo, como trabalho, humildade, solidariedade e esperança.

Sou de uma família humilde, de gente simples, como a maioria dos acreanos, estudei em boas escolas públicas e agarrei as oportunidades que a vida me proporcionou, por isso sei dar o devido valor que uma oportunidade, seja de estudo ou trabalho, tem para melhorar a vida de nosso povo.

O Acre é um estado com grande potencial econômico, social e ambiental, é um estado estratégico para desenvolvimento do nosso país baseado nas cadeias agrícolas, criação de pequenos animais, pecuária, fortalecimento da agroindústria e na utilização inteligente dos nossos recursos ambientais. Contudo, para que isso se torne uma realidade é necessário realizar grandes investimentos públicos adequados ao tamanho dos desafios que temos para o futuro.

Precisamos nos preocupar com os desafios que temos diante do crescimento das cidades e as exigências cada dia maiores de saúde, educação, segurança, emprego e a segurança alimentar de crianças e idosos. E entender que é só através do aumento do nosso potencial produtivo que vamos dialogar com essas necessidades. Precisamos aumentar a participação de setores tão importantes na economia, como a agricultura, pecuária, agroindústria e o comércio, de maneira tal, que saiamos da dependência majoritária do setor público para empregar e prestar serviços à população. Por isso defendo o Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social.

Sou um entusiasta em inserirmos as novas tecnologias na gestão pública, defendo que o Governo do Acre deve incorporar as novas ferramentas digitais disponíveis atualmente para melhorar e agilizar o atendimento à população. É inadmissível que ainda tenhamos processos burocratizados, lentos e ineficientes na gestão do Estado, estando disponíveis a nós todo um arsenal de novos aplicativos e conhecimentos que podem ser acessados pelas pessoas, a partir de seus celulares, facilitando e agilizando a satisfação de suas demandas junto ao Governo. Com isso, defendo a criação do Departamento de Inovação Tecnológica.

Defendo um plano estadual de inovação na gestão administrativa, que traga mais acessibilidade, transparência, participação, eficiência e principalmente a melhoria significativa na prestação dos serviços públicos ao nosso povo. Temos que acabar com essa incompatibilidade e deficiência tecnológica que tão bem apontava nosso companheiro Eduardo Campos, ex-governador do Pernambuco e ex-presidente Nacional do PSB: “As demandas do povo estão na velocidade digital e os Governos respondem no analógico.”

Por isso, estará dentro das nossas metas a aplicação dos princípios de cidades inteligentes para dialogar com as demandas do nosso povo.

Temos muitos desafios e oportunidades para o futuro, um dos quais é transformar nosso Acre em um lugar que promova a vida e a prosperidade para todos, como acontece em outros lugares do Brasil, podemos fazer daqui também um lugar em que se invista no desenvolvimento das pessoas, garantindo o mínimo social necessário à vida digna de nosso povo.

Defendo a criação de um fundo estadual de combate a pobreza extrema, que invista recursos na proteção e defesa de direitos sociais básicos e universais, que garanta alimentação, moradia, acolhimento e proteção às pessoas em hipervulnerabilidade visando superar essa condição.

Precisamos ter um olhar especial para nossas crianças e adolescentes, nossos idosos, pessoas com deficiência, em situação de rua e nossas mulheres acreanas que constantemente sofrem com a violência e ameaças de violação de direitos. Não podemos ver as pessoas sofrendo e pensar que isso é algo natural, como médico e humanista não consigo ver o sofrimento de um irmão acreano e não me comover e me indignar com essa situação.

Justamente por ser médico, tenho pleno conhecimento dos desafios e deficiências do nosso sistema público de saúde, tendo atuado desde os grandes hospitais, como fiz no pico da primeira onda de COVID-19, onde me licenciei da Assembleia Legislativa para trabalhar como infectologista na rede pública, até nas pequenas comunidades isoladas de nosso estado, sempre levando, por meio do nosso mandato de deputado estadual, o atendimento de saúde para as populações que mais precisam.

Nesse sentido, sei bem o que deve ser feito para que a assistência em saúde melhore muito. E para isso precisamos de maiores investimentos.

Os nossos desafios no sistema de segurança são grandes, por isso é preciso investir em tecnologia e inteligência, e para isso, iremos adotar o conceito de cidades inteligentes para garantir maior segurança e de maneira que possamos inibir o crime e por consequência o encarceramento, visto que a capacidade do Estado de sustentar a demanda carcerária chegou ao seu limite. O enfrentamento e rivalidade entre os nossos jovens precisam ser redirecionados para o mundo das competições esportivas e culturais. Para isso é necessário reaquecer esse espaço de permanência da juventude efetuando grandes investimentos.

Enfim, povo acreano, temos grandes desafios para nosso futuro que precisam de pessoas capazes e com muita disposição de trabalhar junto ao povo para realizar a mudança que nosso Acre precisa.

Assim, digo com muita humildade e entusiasmo que aceito o desafio de concorrer ao cargo de governador do Acre e, sendo eleito, me dedicarei a fazer uma gestão que nos orgulhe e faça novamente a esperança e alegria voltar aos corações daqueles que amam nosso Acre.

Quero honrar o nome e a memória de meus familiares trabalhando incansavelmente por todas as nossas famílias acreanas. Dedicarei minha vida, minha energia e meu mais sincero empenho para fazer com que nosso estado prospere, se desenvolva e tenha paz e felicidade. Que o Acre volte a sorrir.

Que Deus nos abençoe!

Grande abraço a todos.

Rio Branco – Acre, 29 de março de 2022.

Dr. Jenilson Leite

Pré-candidato a governador do Acre.