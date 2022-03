Petecão quer Jenilson de vice para levar Jéssica ao Senado e garantir reeleição de Mara

No último final de semana, Rio Branco foi palco dos congressos do PSB, do deputado Jenilson Leite, e do PSD, do senador Sérgio Petecão. Ambos os eventos tinham o único objetivo: apresentá-los como pré-candidatos oficialmente de seus partidos nas eleições de 2022. Apesar de toda festa e frases de efeito, um movimento de convencimento e articulações que ocorria timidamente nos bastidores, ganhou força no intuito de se criar uma “Frente Ampla” para disputar em pé de igualdade a cadeira do governo, que atualmente estão com Gladson Cameli (Progressista), candidato a reeleição.

O movimento em questão é considerado audacioso e seria patrocinado por Sérgio Petecão, que temendo ficar isolado na disputa, propõe aos propensos aliados uma chapa majoritária que tenha PSD, PSB e também o MDB. A formação desse bloco consistiria em Jenilson abrir mão de sua pré-candidatura ao governo para ser vice do senador. Com isso, o Petecão supostamente forças para convencer Jéssica Sales e o MDB para disputar o senado no bloco. Já com relação a Mara Rocha, que recentemente se filiou ao MDB e é posta como pré-candidata ao governo, seria dada a garantia de que ela teria o apoio irrestrito do grupo, principalmente financeiramente, para a reeleição de deputada federal.

Segundo interlocutores do senador, essa seria a melhor estratégia para bater de frente com Cameli, que até então vem liderando todas as pesquisas divulgadas de intenção de votos, apesar de todo o desgaste ocasionado pela Operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal, em dezembro do ano passado, que teve como alvo o chefe do executivo e membros do primeiro escalão do governo.

Para o grupo que incentiva esse formato de aliança, com Petecão, Jenilson, Jéssica Sales e Mara Rocha pedindo votos na campanha, o caminho de controle do Palácio Rio Branco teria uma pavimentação reforçada, devido ao respaldo dos políticos em seus redutos eleitorais.

Essa aliança seria, de acordo com assessores próximos ao senador, de também isolar o PT de Jorge Viana, caso Jenilson topasse embarcar com o seu grupo para campanha na Tenda Amarela, novo reduto de Petecão, inaugurado para ser o comitê de campanha em 2022.

O ac24horas procurou o Senador Sérgio Petecão para tratar do assunto. Sem dar maiores detalhes, o senador afirmou que as conversas de vice e senado estão sendo trabalhadas. “Não sei se o meu sonho se realiza. Se eu disser para você que não converso com o Jenilson, estaria mentindo, mas eu respeito a candidatura dele, mas gostaria muito de tê-lo como meu vice”, disse o congressista.

A reportagem procurou Jenilson para sondar sobre as articulações. O deputado afirmou que o congresso do último final de semana encorpa ainda mais a condição de ser candidato, mas que segue mantendo as conversas. “Nossa pré-candidatura a governo está posta. Estamos fazendo nosso plano de governo e vamos seguir conversando”, disse Leite, sem também repassar maiores detalhes.

A deputada federal Mara Rocha também foi procurada para tratar do assunto, mas até o fechamento deste material, ela não respondeu o contato feito pela reportagem. O mesmo aconteceu com a pré-candidata ao senado, deputada federal Jéssica Sales, que não retornou o contato. O espaço segue aberto caso as emedebistas queiram se manifestar.