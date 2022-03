Rio Acre apresenta vazante e baixa 13 centímetros em três horas

Em sua página oficial na internet, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, divulgou nesta sexta-feira (25) que concederá aumento salarial para todas as categorias do funcionalismo municipal.

A publicação não faz nenhuma referência à greve dos trabalhadores em Educação do município, que já dura desde o dia 24 de fevereiro. Na última quarta-feira (23), os servidores voltaram a realizar protestos contra a falta de diálogo, desta vez na Câmara de Vereadores.

De igual maneira, sem se referir ao problema que tem relação direta com o que foi anunciado pelo município, Jonathan Santiago, secretário de Gestão Administrativa disse que deixando o discurso de lado, a prefeitura colocará em prática o investimento de R$ 70 milhões na folha de pagamento.

“Deixando apenas de palavras, colocando na prática, o município investirá na folha de pagamento, ao longo de 2022, praticamente R$ 70 milhões, na implementação de todas as categorias”.

Na área da Educação, os reajustes chegam, segundo o que foi anunciado, a 40%, como é o caso dos professores de nível superior, que passam de R$ 2.154,64 para R$ 3,004,00, para 24 horas semanais. Os professores do magistério passarão de 1.436,75 para 2.403,52.

Os funcionários de apoio da educação terão reajuste médio de 20%. Os de nível fundamental passarão a ganhar R$1.400,00 acrescidos de R$ 50,00 do PEQ (Prêmio pela Elevação da Qualidade da Aprendizagem). Os de nível médio, que hoje recebem R$ 1.032,00 irão receber R$ 1.500,00 por 30 horas semanais.

Na área da Saúde, com quem, no que diz respeito ao movimento grevista, já houve acordo com a categoria, a prefeitura de Bocalom diz que os médicos do município, que hoje recebem R$ 1.861,00, passarão a ganhar salários de R$ 9.000, que acrescidos dos adicionais, chegarão a R$ 13.900,00.

Ainda no setor de Saúde, o reajuste chegará aos enfermeiros, odontólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas e demais categorias. Os técnicos de nível médio que recebem atualmente R$ 1.261,00 irão receber R$ 1.700,00 mais vantagens.

Os auditores, engenheiros e aposentados pelo Instituto de Previdência do Município de Rio Branco (RBPrev), assim como os servidores da administração direta, como, por exemplo, os da RBTrans, Saerb, Emurb e Fundação Garibaldi Brasil, também terão seus salários reajustados, segundo a Prefeitura de Rio Branco.