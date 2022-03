Acre não registra novos casos nem mortes pelo coronavírus nesta segunda-feira

Ascom/Ufac

O professor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da Ufac, Manoel Coracy Saboia Dias, promove, na modalidade on-line, lançamento do livro “John Locke, leitor do “judicioso” Hooker, publicado pela Editora Blücher (2021).

O lançamento ocorre nesta segunda-feira, 28, às 16h (horário do Acre) e 18h (horário de Brasília), por meio do Youtube. O evento ficará salvo no canal da editora Blucher no Youtube e poderá ser assistido posteriormente por quem desejar.

Conforme publicado no portal da universidade, a obra pretende mostrar como a leitura lockiana do “Of the Lawes of Ecclesiasticall Politie”, do “Livro I — Concerning Lawes, and their severall kindes in general”, de Richard Hooker (1553 ou 1554-1600) corrobora a hipótese, segundo a qual o ideário liberal também é preconizado nesse tratado teológico-político do século XVI.

A obra está organizada em três capítulos: “A influência do ‘judicioso’ Hooker nos primeiros escritos de John Locke”; “John Locke, leitor do ‘judicioso’ Hooker no ‘Segundo Tratado sobre o Governo’” e “O legado do ‘judicioso’ Hooker nos últimos escritos de John Locke”. Segundo o autor, o intuito é mostrar que o ideário liberal do “judicioso” Hooker, temperado pelo seu ardor anglicano, não foi ensinado em vão: John Locke compreendeu as sutilezas desse pensamento.