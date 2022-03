Prefeitura do Quinari não cumpre promessa e vizinho de quadra de esportes continua no prejuízo

A comerciária Milena Vieira dos Santos, de 20 anos, baleada na manhã da última quinta-feira (24) em um tiroteio no ramal do Judia, no bairro Belo Jardim, não tem a ver com o atentado, segundo a polícia. O alvo, na realidade, era o menor de 17 anos que foi ferido com gravidade na ocasião.

Membro de uma facção criminosa, ele já passou por um período de internação na Pousada do Menor, sendo temido na região. Essa é a motivação do crime. A conclusão é de investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Milena estava de folga do trabalho e voltava de um posto médico, onde tinha ido fazer o pré-natal.

De acordo com as investigações, apesar da idade, o adolescente alvo do atentado é considerado de alta periculosidade, prova disso é que já passou um período internado na Pousada do Menor por seu envolvimento com os roubos de caminhonetes na capital e outros delitos. Seria peça importante no grupo criminoso, sendo esse o motivo da tentativa de eliminá-lo.

Por volta de 10h20min desta quinta-feira, ele caminhava pelo Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim, quando foi abordado por vários homens dentro de um automóvel que fizeram vários disparos em sua direção. No mesmo horário, Milena Vieira dos Santos, gestante de três meses, voltava do médico e estava na linha de tiro quando foi atingida na coluna cervical.

Os dois foram levados para o Pronto Socorro, onde os médicos constataram que o menor tinha sido baleado no tórax, só que o projétil de grosso calibre não causou danos.

“Ele levou um tiro na região torácica do lado direito. Aparentemente sem gravidade, já que a bala parou na pele e não chegou a perfurar a cavidade”, comentou o médico Guilherme Nakamura, do SAMU.

Milena dos Santos levou um tiro na coluna cervical e, apesar da gravidade do ferimento, reagiu bem e sequer foi entubada. Até a tarde desta sexta-feira, seu estado de saúde era estável e continuava sendo observada por uma equipe médica para saber se corre o risco de ficar paraplégica.