Aras vai ao STF contra lei do ICMS da energia elétrica do Acre

O Partido Progressistas realizou na tarde desta quinta-feira, 24, um grande ato de filiação que marcou a oficialização da candidatura do governador Gladson Cameli a reeleição e a provável desistência da atual senadora Mailza Gomes que deverá disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições deste ano.

O ato de filiação contou com a presença do deputado estadual José Bestene e o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, o vereador Samir Bestene e o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N Lima.

Os novos filiados são os deputados estaduais Manoel Moraes e Luiz Gonzaga, o prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno. O partido Progressista filiou nos 22 municípios mais de 6 mil novos integrantes.

Visivelmente emocionada em seu discurso, a senadora Mailza Gomes fez questão de enaltecer a grandeza e o tamanho do Progressistas e deixou praticamente acertado sua possível desistência na candidatura ao Senado da República. “Diante dessa situação, sei que estão empenhados para conquistarem novos mandatos. Nada na vida é fácil, e eu estou me colocando à disposição para fazer um trabalho para todo o Estado e o Brasil. Quero anunciar a candidatura do governador Gladson a reeleição e estamos trabalhando desde antes empenhados. Estou a disposição do partido

Isso não vai ser uma imposição minha mais terei um mandado, não estou recuando e nem desistindo, mas estou no sentido de contribuir com meu partido. Se for necessário ser candidata a deputada federal para facilitar a reeleição do governador Gladson Cameli Progressistas, não serei pedra no sapato. Não serei impedimento e estou para contribuir. É esse meu propósito, sendo senadora e deputada, você é capaz de trabalhar. Não é preciso cargo de maior relevância”, argumentou.

Gomes fez questão de agradecer o trabalho do governador Gladson Cameli feito na pandemia. “O governador Gladson Cameli soube lidar com essa situação na pandemia e saímos com bons resultados”.

Aplaudido, o governador Gladson Cameli fez um pronunciamento voltado à atitude da senadora Mailza Gomes, que se colocou disposta a disputar uma das oito cadeiras de deputada federal. “Estou pronto para ir até o fim que é colocar o povo em primeiro lugar. Eu sou ser humano, cometo erros e acertos e se tem erros, a hora do acerto é agora. Se estou disposto a ir à reeleição é porque não corro dos desafios. Alguém quer a oposição? O momento é agora de nos unirmos. Esse gesto da Mailza é de grandeza e precisamos ir para a guerra juntos”, declarou.

O chefe do executivo fez grandes elogios ao trabalho da senadora Mailza Gomes no Acre. “Só a senhora destinou mais de R$ 270 milhões e tem feito um grande trabalho em Brasília em prol do Estado. Quem foi o político que fez todo um trabalho positivo no partido? Foi a senhora e isso era um reconhecimento”, comentou.

O mais novo filiado, o deputado Manoel Moraes se mostrou contente na nova casa e confia na reeleição de Gladson Cameli. “Agora me filio ao Progressistas e vou ajudar o partido. Entro no partido para somar e vocês agora tem um soldado 24 horas”, disse.

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga, que deve deixar o PSDB, se colocou à disposição da unidade partidária. “Somos amigos de longa data. Conte comigo e sucesso na sua caminhada”, ressaltou.

Bastante empolgado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, defendeu a unidade do partido e disse que agora é hora da união em prol dos objetivos. “Cada um vai lutar pelos seus votos, mais vamos nos unir que podemos vencer no primeiro turno”, disse.

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, N. Lima, se colocou à disposição para contribuir com o fortalecimento do partido no Acre e fez questão de defender a candidatura da senadora Mailza Gomes. “Meu candidato é Gladson e Mailza”, discursou.