39,5% dos acreanos já fizeram a declaração do imposto de renda

De julho de 2020 a março de 2022 a potência de energia solar instalada no Acre subiu de 3,9% para 28,9%. Apesar do considerável crescimento, o Acre segue entre as últimas colocações nesse segmento no País, como o 25º Estado no ranking da geração de energia solar no país. Já foi pior. Em 2020, o Estado era 26º e atualmente a capacidade instalada represente 0,3% de tudo o que precisam possui em energia fotovoltaica.

A energia solar cresceu muito em todo o País durante a pandemia. Segundo mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a fonte solar fotovoltaica representa 99,8% das instalações de geração distribuída do País, num total de 171 mil sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede e mais de R$ 10 bilhões em investimentos acumulados desde 2012, espalhados pelas cinco regiões nacionais.

“A Absolar sempre alerta que, embora siga avançando nos últimos anos, o Brasil – detentor de um dos melhores recursos solares do planeta – continua com um mercado ainda muito pequeno e está aquém de países líderes no setor, como Austrália, China, EUA e Japão, entre outros”, diz a associação.

Em 2020, a Absolar observou que lideranças políticas do país e do Acre, demonstram que há um consenso suprapartidário sobre a importância estratégica da energia solar fotovoltaica para o desenvolvimento econômico, social e sustentável no país.

Atualmente, o deputado Jenilson Leite tem feito proposições no sentido de ampliar o uso de painéis solares em prédios públicos do Acre.

Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul mantiveram as primeiras posições no ranking. Roraima é o último.