Sururu no ninho tucano

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT), resolveu caminhar com o slogan “JV Paz e Amor”, usado pelo ex-presidente Lula em campanha. Falou ontem ao BLOG que considera uma “bobagem” as críticas, ameaças de retaliações futuras, aos prefeitos do PT que estão tomando posições que fogem à cartilha petista, como a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), que está apoiando candidatos de fora do partido. O mesmo acontece com o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT). “Não é fácil ser prefeito tendo de um lado um governo adversário e do outro um presidente adversário”, ponderou.

Jorge afirma ser contra qualquer iniciativa que venha abrir procedimento para a expulsão de prefeitos do PT. Sobre a sua defesa da montagem de aliança para governador e senador, explicou ao BLOG não se tratar de uma aliança formal no primeiro turno, mas que todos busquem em seus espaços colaborar para derrotar o governador Gladson e ganhar a única vaga do Senado em disputa.

JV não revelou se sairá para o Governo ou para o Senado da República. Num segundo turno há o sentimento de toda a oposição se unir.

TEM GATO NESSA TUBA

O PRESIDENTE do PSDB, Bruno Araújo, declarou ontem à Folha de São Paulo que, em abril será formalizada a aliança entre PSDB-MDB-União Brasil. E, em junho, serão apresentados o vice e o candidato a presidente da coligação. A pergunta que não quer calar: isso ocorrendo, vão deixar o União Brasil, no Acre, comandado por dois bolsonaristas de raiz, o senador Márcio Bittar e Alan Rick?

EXEMPLO INFELIZ

PODE não ter sido essa a sua intenção, mas a sua infeliz piada sobre um boi que, ao virar servidor público ficou tão preguiçoso, que nem “cobrir” as vacas quis mais, lhe rendeu um bombardeio de críticas. O prefeito Tião Bocalom, decididamente, não está numa boa maré.

NÃO GERA EMPATIA

O QUE se tem notado é que nem os atos positivos do prefeito Tião Bocalom, como baixar o preço das passagens de ônibus, conseguem gerar uma empatia positiva do seu nome com a população. Isso é latente.

FAZ PARTE DA POLÍTICA

AS FILIAÇÕES do prefeito Mazinho Serafim e da sua esposa e deputada Meire Serafim, no PL, não tem nada de anormal. E, nem se tratou de uma traição ao MDB.

PARA CIMA DO NEY

O governador Gladson Cameli está mesmo numa luta para tornar as chapas de deputado estadual e deputado federal do PP, em portentosas, e mais fortes da eleição. Deve conversar com o ex-deputado Ney Amorim, e lhe convidar para ser candidato à Câmara Federal pelo PP.

CIUMADA DOS PARTIDOS

PARTIDOS que não fizeram chapas querem agora que o Gladson forme também chapas para eles. Pedir, não custa nada. Mas, é complicado um dirigente de um partido montando chapa para fortalecer um outro partido.

HORA DA VERDADE

FALTAM apenas 9 dias para novas filiações, troca de partidos, o dia 2 de abril já está abrindo a porteira. Será o fim dos blefes e de saber quem terá café forte no bule.

TODOS ARRUMADOS

O DEPUTADO Nicolau Júnior (PP) fará dobradinha para deputado federal, no Juruá, com o deputado Luiz Gonzaga; o deputado Gerlen Diniz (PP) apoiará Keliane Cordeiro a federal; o deputado José Bestene (PP), apoiará o Alysson Bestene. O quadro mostra que, se a senadora Mailza Gomes (PP) sair para a Câmara Federal, vai ficar falando só. Na política, tem que se olhar as cartas.

POSSIBILIDADE ZERO

SE alguém imaginar uma desistência da candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo, trate de esquecer. Conseguiu formar uma das melhores chapas de estadual, e está fechando chapa competitiva a federal.

ENFURNADO EM REUNIÕES

QUANDO chega de Brasília, se enfurna em reuniões na capital e interior, montando alianças para a disputa do governo. Não definiu o vice nem o nome para senador.

SERÁ BRECADO?

O PSOL poderá ser o novo integrante da federação com o PT-PCdoB-PV, segundo as articulações nacionais. Neste caso, seria vetada a candidatura do advogado Sanderson Moura (PSOL), para ficar apenas a eventual candidatura do Jorge Viana (PT) ao Senado? É a pergunta a ser feita.

ESTAVA RESTRITO AOS BASTIDORES

COM a declaração bomba da Linda Cameli ontem na sua página na internet, a mãe do governador Gladson Cameli tornou pública uma posição de família, até aqui restrita aos bastidores; de que, nem ela e nem o marido Eládio Cameli querem o Gladson disputando a reeleição. Este é um assunto de família e que se resolve em família.

CHAPA QUE SE CONFIGURA

A chapa que se configura no campo da esquerda será formada pelo deputado Jenilson Leite (PSB) a governador, e o ex-senador Jorge Viana (PT) ao Senado da República.

DADO EM PRIMEIRA MÃO

A DEPUTADA FEDERAL Vanda Milani deixou ontem, numa entrevista na TV-GAZETA, no bom programa do jornalista Itaan Arruda, muito claro que está fora da briga pelo Senado e que, vai com seu grupo retornar ao PP, confirmando o que este BLOG deu em primeira mão.

MUITO IMPROVÁVEL

POLÍTICA é política, mas parece muito improvável que a Vanda venha a conseguir o seu intento que, é o de ser alçada como a vice na chapa do governador Gladson.

CHAPA DA PESADA

NESTE caso, seu filho Israel Milani iria para a chapa da pesada do PP para a Câmara Federal, formada por Socorro Neri, Minoru Kinpara, José Adriano – pode vir o Ney Amorim – o ex-secretário Edivan Maciel, Luiz Gonzaga, e Alysson Bestene (se não for o vice).

VICE É COMPOSIÇÃO

O MDB deve amadurecer primeiro as discussões internas de nomes, antes de anunciar quem será o vice na chapa da candidata ao governo, deputada federal Mara Rocha (MDB); e os suplentes da candidata ao Senado, Jéssica Sales (MDB).

NÃO SE TRATA DE GOSTAR

NÃO está em discussão sua ideologia, se gostar ou não dele, mas não se pode deixar de lado que; se não fosse a articulação política do senador Márcio Bittar (União Brasil), não se teria hoje as alianças que o Gladson tem. É o responsável por todo o arcabouço formado fora do PP.

FRASE MARCANTE

