Secretária Paula Mariano é eleita para diretoria do Conass

A secretária de Estado de Saúde do Acre, Paula Mariano, foi eleita para a Comissão Fiscal do Conselho Nacional do Secretários de Saúde do Brasil (Conass) para o biênio 2022/2023.

A eleição ocorreu na tarde da última quarta-feira, 23, durante assembleia do Conselho, durante a qual foi eleito a nova diretoria da entidade, que terá como presidente Nésio Fernandes, secretário de Saúde do Espírito Santo.

Paula Mariano, que está apenas há oito meses à frente da Sesacre, foi convidada para o Conselho Fiscal do Conass, por sua postura, pela forma ética e seria de conduzir os trabalhos e pelos bons resultados que vem obtendo em sua gestão.

“Fiquei muito honrada com o convite, pois sei que estou representando nosso Estado. O Conass tem um papel importante e fazer parte da diretoria, representando os profissionais da Saúde do Acre, é uma grande responsabilidade, mas também uma grande alegria”, afirma.

Ela lembra, entre outras coisas, a importância do Conass para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente nesse período de Pandemia.

“Estaremos sempre trabalhando para o fortalecimento do SUS, de modo que os servidores tenham melhores condições de trabalho e a população acesso a um serviço cada vez melhor”, destaca.