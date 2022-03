Mara pode surpreender e ir ao 2º turno com Gladson?

Se houver, a deputada federal Mara Rocha (MDB) poderá ir ao 2º turno com o governador Gladson Cameli ? Durante encontro na sede do PROGRESSISTA na tarde de ontem, Gladson deixou patente que é candidato à reeleição contra tudo e contra todos, portanto, se a eleição for de dois turnos ele estará no 2º sem sombra de dúvidas.

Claro que o senador Sérgio Petecão (PSD), Jenilson Leite (PSB), o candidato do PT (que ainda é uma oração sem sujeito), o professor David Hall e outros, também podem.

Porém, Mara Rocha vem encarnando a verdadeira oposição ao governador Gladson Cameli. Desde o início do mandato que ela e Gladson viviam às turras, independente do conflito com o vice-governador Rocha, irmão dela. No contexto político Mara tem luz própria. Sempre razoavelmente bem avaliada em pesquisas de opinião pública. Não é bom os demais adversários de Gladson subestimarem Mara. Ela pode surpreender.

. Depois da reunião do PROGRESSISTA ontem à tarde, em que o governador Gladson Cameli consolidou a candidatura à reeleição, o que mais se perguntava era?

. Quem será o vice e o candidato ao Senado na chapa dele?

. Se for Márcia Bittar a vice, ela poderá ser a governadora do Acre quando Gladson se afastar do governo para disputar o Senado em 2026.

. Márcia, a governadora!

. (isto, se vencerem a eleição, é claro)

. Se for Alan ou Vanda Milani, ocorre o mesmo.

. Quando ao Senado, a não novidade, é a de que a senadora Mailza Gomes recuou e vai disputar uma vaga na Câmara Federal.

. Tanta confusão e despesas para nada, meu Jesus Amado!

. Com as últimas adesões, pode haver um enfraquecimento na chapa do Republicanos.

. Na política não se tem amigos!

. Só repetindo:

. Na política não se tem amigos, há muito caiu aquela conversa de fio de bigode.

. Os homens e mulheres não são mais os mesmos.

. Só um não muda: O Cristo do céu!

. Os sofistas venceram a batalha, professor Sanderson Moura.

. Na terra, a verdade é relativa mesmo.

. Mudando de assunto…

. É preciso mudar, tudo muda!

. Lula 43%, Bolsonaro 26%!

. A diferença diminuiu muito, muito embora ainda seja considerável.

. Porém, eleição é eleição, já dizia o Trump!

. Provérbios 4:23 da Bíblia:

. “Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda”.

. Bom dia!