Governo Federal reconhece avanços do Programa Criança Feliz de Porto Walter

O nível das águas do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, continua subindo, de acordo com a Defesa Civil do município. A elevação do rio foi 13,50 metros às 18 horas desta quarta-feira (23) para 13,63 desta quinta-feira (24).

De acordo com a última atualização, são 500 famílias desalojadas na cidade – 124 famílias desabrigadas, o que corresponde a 480 pessoas que estão em 12 escolas da cidade. No total, há cerca de 28 mil pessoas afetadas no município.

É importante ressaltar que esses números, relacionados às famílias desabrigadas em Cruzeiro do Sul, são referentes ao transbordamento anterior do rio. Elas estão nos abrigos da prefeitura desde o dia 28 de fevereiro passado.

É uma decisão do prefeito Zequinha Lima que, por medida de segurança, as dezenas de famílias que estão nos abrigos da cidade desde aquela data só voltarão para as suas casas depois que o rio baixar da cota de alerta.

A cota de alerta em Cruzeiro do Sul é de 11,80 e a de transbordamento de 13,00 metros. A maior cheia da história no município aconteceu no ano passado, quando o Rio Juruá atingiu a marca de 14,36 metros.