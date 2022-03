Gonzaga deve ser candidato a federal de Gladson no Juruá

Em reunião ocorrida no início da noite desta quinta-feira (24), o deputado estadual Luiz Gonzaga recebeu a garantia de que será o candidato a deputado federal do governador Gladson Cameli na região do Vale do Juruá.

A mesma declaração de apoio também foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior.

Há dias que Gladson e Nicolau Júnior convidaram Luiz Gonzaga para se filiar ao PP, partido os quais eles integram.

Além do apoio do governador, Gonzaga também deverá contar com apoio de prefeitos daquela região.

Gonzaga tem uma boa relação com Nicolau, pela parceria de sucesso que os dois têm desempenhado na Mesa Diretora da Aleac, com Nicolau presidente e Gonzaga primeiro-secretário, e também com o governador Gladson Cameli, o qual já atendeu inúmeras indicações do deputado para atender a população acreana.

Assessoria