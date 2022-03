Rio Tarauacá baixa 70 cm, mas segue acima do transbordamento

A vazante do Rio Acre que se manifestou nesta quarta-feira (23) em Assis Brasil no período da manhã, chegou a Brasiléia à tarde. O nível do rio marcou 7,98 metros na manhã desta quinta-feira (24), na cidade da fronteira, depois de, no dia anterior, ter superado a cota de alerta, que é de 9,80.

Essa redução de nível ainda não refletiu, porém, em Xapuri, onde o nível continua aumentando e ultrapassou a cota de alerta, que é de 12,50 metros, nas últimas 12 horas. Nesta quinta-feira (24), o rio atingiu 12,80 metros na cidade, onda a cota de transbordamento é de 13,40 metros.