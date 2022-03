Rio Acre continua enchendo e se aproxima da cota de alerta

O vereador Célio Gadelha (MDB), reeleito em Rio Branco, em 2020, será julgado em segunda instância pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) na tarde desta quinta-feira, 24.

Gadelha teve o mandato cassado no ano passado após ação do Ministério Público. Conforme a denúncia, o parlamentar teria se beneficiado pela prática de abuso de poder econômico e corrupção eleitoral no processo eleitoral do ano passado – ou seja, compra de votos.

De acordo com a decisão do juiz Gilberto Matos, da 1ª Instância da Justiça Eleitoral do Acre, as provas demonstraram que a candidatura do vereador eleito foi “impulsionada” por meios econômicos, comprometendo a igualdade da disputa eleitoral.

No entanto, mesmo com a decisão negativa, Gadelha deverá recorrer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).