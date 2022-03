Onde posso comer comida brasileira em Buenos Aires?

O novo Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz, divulgado nesta sexta feira (25), mostra que, pela primeira vez desde julho de 2020, quando passou a monitorar as taxas de ocupação de leitos de UTI/SRAG e Covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde (SUS), o mapa do Brasil aparece totalmente em “verde”.

“A cor da esperança sinaliza um cenário de otimismo – com taxas inferiores a 60%, todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal estão fora da zona de alerta para esse indicador. O Boletim é referente às Semanas Epidemiológicas 10 e 11 de 2022, que abrange o período de 6 a 19 de março”, diz a Fiocruz.

A maior parte dos Estados apresentou estabilidade dos indicadores de transmissão, com exceção de Rondônia e Acre, que tiveram redução significativa do número de casos e de óbitos, e do Amapá, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia e Mato Grosso do Sul, que apresentaram uma diminuição no número de óbitos, mas manutenção do número de casos.

Atualmente, a taxa de ocupação das UTIs para adultos no Acre é de 10%.

As maiores taxas de incidência no período foram observadas em Rondônia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás. As maiores taxas de mortalidade por Covid-19 foram registradas no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás.