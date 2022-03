Mazinho Serafim pede a Gladson construção de pista de pouso em Sena Madureira

Os homicidas Ian Vieira de Oliveira e Geanderson Silva de Oliveira, que foram condenados a mais de 30 anos de reclusão pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, em julgamento realizado no último dia 15, pela execução do líder criminoso Nunes Pereira de Assunção, voltam a ser julgados nesta quinta-feira (24) no Fórum Criminal da Cidade do Povo.

Juntamente com um terceiro envolvido, Jeová Andrade de Oliveira, eles respondem pelo assassinato do jovem Ítalo de Oliveira Brito, de 18 anos, executado com vários tiros em 2020 por um grupo armado que invadiu o apartamento em que ele morava, em um residencial no bairro Vitória.

O crime

Na noite do dia 20 de junho de 2020, Ítalo de Oliveira estava em companhia da esposa, quando o apartamento onde morava, na rua Pedro Altino, no bairro Vitória, foi invadido por um grupo armado. Ele foi executado com vários tiros diante da mulher, que é a principal testemunha do Ministério Público.