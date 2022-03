Em Tarauacá, rio baixa mais de 2 metros e famílias já voltaram para suas casas

Durante o discurso do governador Gladson Cameli no ato de assinatura da obra de construção da ponte do segundo distrito de Sena Madureira, na tarde desta quinta-feira (24), o prefeito Mazinho Serafim, que está de saída do MDB para o PL, fez um pedido público ao mandatário estadual.

Serafim pediu ao governador a construção de uma pista de pouso no município. O prefeito adiantou que o município já tem o terreno para a obra e que já havia tido uma conversa com o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Petrônio Antunes a respeito do assunto.

“Governador, quando o senhor falou sobre a pista lá de Marechal Taumaturgo, de salvar vidas, o que eu quero, porque também é um desejo da população, é que a gente tenha uma pista de pouso aqui em Sena Madureira também para poder salvar vidas porque muitas vezes não dá tempo para chegar em Rio Branco.

Cameli respondeu que “com a bênção de Deus”, a bancada federal presente estava ouvindo o prefeito de Sena Madureira. Em seguida, o deputado Alan Rick tomou o microfone e disse que junto com a deputada Vanda Milani destinariam emenda de bancada para fazer a pista.

“Governador, eu e a deputada Vanda ouvimos ali o clamor e vamos colocar da nossa emenda de bancada de 2023 cada um R$ 2 milhões para fazer a pista”, disse Alan Rick.

“E esse valor foi o que nós perguntamos para o Petrônio e ele disse que é da faixa de R$ 4 milhões. Se for quatro, nós colocaremos dois cada um; se for cinco colocaremos dois e meio cada um. Conte com a gente, completou Vanda Milani.