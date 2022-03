Acusado de assaltar imobiliária é reconhecido e preso pela polícia em Rio Branco

Durante um cerco policial realizado na tarde dessa quarta-feira, 23, no Loteamento Andirá, situado no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco, investigadores do Núcleo Especial de Capturas da Polícia Civil (NECAPC) prenderam o membro de organização criminosa James Mateus de Souza Santos, de 21 anos, acusado de assaltar uma imobiliária.

James estava sendo procurado há meses pela polícia após ser acusado de roubo qualificado. Levado para a Delegacia de Flagrantes, deverá ser transferido na manhã desta quinta-feira, 24, para o presídio da capital acreana.

A polícia afirma que ele estava na companhia de um cúmplice quando assaltou uma imobiliária na região do Conjunto Xavier. Ele foi reconhecido pelas imagens de uma das câmeras do sistema de segurança e indiciado na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), cujo delegado plantonista representou por sua prisão preventiva, cujo mandado foi cumprido ontem à tarde por investigadores do NECAP.