Rio Tarauacá dá sinais de vazante após atingir casas de 12 mil pessoas

Tarauacá enfrenta uma das maiores cheias de sua história. Nesta quarta-feira, 22, na medição das 9 horas, o nível do rio Tarauacá chegou a 10,85m. O nível fica apenas 30 centímetros de distância da cota máxima já registrada no município, quando em fevereiro do ano passado chegou a 11,15m. Na medição do meio-dia, o manancial se manteve estável em 10,85m e a expectativa é de vazante nas próximas horas.

Com isso, informações da Defesa Civil Municipal apontam que cerca de 3 mil famílias, aproximadamente 12 mil pessoas, são atingidas pela enchente. Isso significa que mais de 42% da população de Tarauacá sofre com a alagação.

Um outro dado que mostra a força das águas são os bairros atingidos. Ao todo, a Defesa Civil informa que Senador Pompeu, conhecido como Bairro da Praia, Triângulo, Bairro das Flores, parte do Centro, entorno da BR-364 e Ipepaconha foram atingidos pelo rio Tarauacá. Imagens obtidas pelo ac24horas mostram uma cidade completamente invadida pela água com ruas inteiras alagadas, onde os pedestres, carros, motos e bicicletas, deram lugar ao barco, único modo de percorrer algumas áreas do município.

Apesar de quase metade da cidade ser atingida pela cheia, muita gente prefere não sair de casa. São residências construídas mais altas exatamente por ficarem em bairros próximos ao rio. Nesses lugares, a água está bem próxima de alcançar o piso das casas, mas os moradores resistem em deixar suas residências e só optam pela saída se a água invadir a habitação. Tanto que no abrigo montado pela prefeitura na escola Djalma da Cunha estão apenas 37 famílias, sendo 70 adultos, 90 crianças e 21 adolescentes.

“Na verdade, essa alagação nos pegou de surpresa, já que foi muita rápida a enchente. Como a gente já tem um plano de contingência, agimos rapidamente para retirar e atender as famílias na escola com toda a alimentação e demais atendimentos para crianças e adultos”, afirma a prefeita de Tarauacá, Neia Menezes.

Cabeceira da ponte poder ficar mais avariada após enchente

Uma das preocupações da população de Tarauacá e de quem trafega pela BR-364 é a situação da ponte sobre o Rio Tarauacá. A cabeceira da ponte já sobre com um processo de erosão que requer um trabalho constante do DNIT. O coordenador da Defesa Civil de Tarauacá, Marcelo Dias, afirma que a situação pode piorar com a baixa do nível do rio. “Quem faz a manutenção da ponte é o DNIT, mas existe a preocupação, já que é normal, após a descida do rio, que aconteça um desbarrancamento. Por enquanto, está tudo normal, vamos ter que aguardar quando o rio diminuir”, afirma.

Na medição do meio-dia, o rio Tarauacá se manteve estável em 10,85m. A boa notícia é a de que existe a expectativa de vazante nas próximas horas.