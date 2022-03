Recurso de Jéssica Sales garante recapeamento em Manoel Urbano

Um vídeo que está circulando na internet mostra imagens aéreas de Tarauacá tomada pelas águas do rio que leva o mesmo nome da cidade, na tarde desta terça-feira (22). Cerca de oito mil pessoas estão atingidas pelo rio, que chegou a 10,70 metros na tarde desta terça-feira (22), de acordo com a Defesa Civil Municipal.

Essa é a terceira vez que o Rio Tarauacá transborda na cidade apenas neste ano. A primeira vez foi no dia 21 de fevereiro quando o manancial atingiu a marca de 9,50 metros. Já no último dia 10 de março, o nível do rio voltou a subir e ultrapassou mais uma vez a cota de transbordamento.

As localidades atingidas em Tarauacá, são: Triângulo, Senador Pompeu, Bairro das Flores, parte do Centro e entorno da BR-364. De acordo com o Blog do Accioly, a última medição de 10,70 metros se aproxima da cota da última grande alagação, que aconteceu em fevereiro de 2021, quando o Rio Tarauacá atingiu 11,15 metros. Ele também noticiou a chegada de famílias ao abrigo municipal.

“O rio continua enchendo e seu transbordamento já desabriga 79 pessoas que tiveram que ser removidas de suas residências por meio do trabalho de bombeiros Militares e Defesa Civil. São crianças, adolescentes e adultos que estão no abrigo acolhidos pela Secretaria de Assistência Social com direito a dormida, café, lanche, almoço e janta”, diz o blogueiro.

Outra informação é que a Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas em todas as unidades de ensino, a partir desta quarta-feira (23), até que as águas baixem.

Veja o vídeo: