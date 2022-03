Mesmo abaixo da cota de transbordo, Rio Acre alaga rua em Brasiléia

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, reuniu-se nesta quarta-feira (23) com o diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, e líderes de entidades para discutir melhorias para o Ramal do Progresso, no km 75 da estrada de Boca do Acre.

O deputado e líderes de entidades pediram uma intervenção do Deracre com o objetivo de escoamento de água do ramal e melhoramento de trafegabilidade para veículos e pessoas.

Segundo Gonzaga, o diretor do Deracre se prontificou a efetuar os devidos reparos na região.

”Fomos bem recebidos pelo diretor Petronio e ele nos garantiu que o Deracre vai agir para evitar a suspensão da trafegabilidade e escoamento da produção agrícola através do Ramal do Progresso”, disse o deputado.