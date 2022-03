Manoel Moraes deixa o PSB e deve ir para o Progressistas

Após dois anos de articulação do governo do Estado, a carne suína produzida no Acre pelo Complexo Agroindustrial Dom Porquito começa a ser exportada para o Vietnã. Em 60 dias, dois contêineres com 28 toneladas sairão de Brasileia, via terrestre, pegando rota marítima rumo ao país localizado no sudeste asiático.

Esse feito consolida a articulação do governo do Estado junto ao Ministério da Agricultura e uma política de gestão envolvendo todas as pastas na luta pela conquista de novos mercados, com vistas à geração de mais postos de trabalho.

O empenho do governo para que a proteína suína acreana conquiste outros mercados se dá por diversas frentes. No caso do contrato com o Vietnã, a articulação contínua e pontual do Executivo foi determinante, principalmente junto ao governo federal, para vencer a concorrência com outras quatro empresas nacionais que se credenciaram para exportar o produto.

“Nos armamos com embasamento técnico, articulação política, visão regional e fomos pra luta junto à ministra da agricultura Tereza Cristina. O resultado é que, sim, nosso produto adentrará o mercado consumidor asiático e não vamos parar por aí”, pontuou o governador Gladson Cameli.

O anúncio sobre o início do contrato, cujos envios de cargas serão mensais, foi feito nesta quarta, 23, durante reunião no gabinete civil, com secretários de Ciência e Tecnologia, Produção e Agronegócio, Agência de Negócios do Acre, Gabinete Civil e representantes da empresa Dom Porquito. Na ocasião, foram encaminhadas novas articulações de governo, na continuidade da busca de mercados consumidores para exportação da proteína animal acreana.

Ficou definida uma pré-agenda do governo do Estado, para a realização de um evento acreano no Peru, com a finalidade de construção de um comércio bilateral entre Acre e Peru.

“A determinação do governo é trabalharmos com agendas que vão de encontro ao cenário favorável para a exportação, que ora se apresenta, e o mercado peruano está na nossa mira”, esclareceu o secretário de Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Barbary.

O empresário Paulo Eduardo Santoyo reconheceu o emprenho do governo na conquista de novos mercados consumidores no exterior, lembrando que a articulação pelo contrato com o Vietnã iniciou ainda em 2020: “É satisfatório termos um governo desencadeando ações concretas para o desenvolvimento por meio da geração de emprego e renda”.

A Dom Porquito está localizada em Brasileia, gera 430 empregos diretos, 65 indiretos, além das famílias de criadores. O complexo é composto por unidade de produção de leitões, unidades de terminação, um frigorífico e uma fábrica de embutidos. Trabalha com a venda de carcaças inteiras e uma variedade de cortes, que saem da indústria com a marca Mister Pig, além de embutidos com o nome Sabbor. A empresa já atende todo o mercado local e demandas do comércio de Rondônia, Roraima e Amazonas.