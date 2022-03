Indústria, Comércio e Agricultura reúne empreendedores para alavancar negócios no Acre

Representantes de entidades responsáveis por guiar diferentes tipos de negócios no estado do Acre reúnem na noite desta quarta-feira, 23, centenas de empreendedores locais que buscam formas de melhorar o cenário da indústria, comércio e agricultura neste momento de pós-pandemia.

Estarão reunidos a partir das 19 horas no Buffet Espaço A, em Rio Branco, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano, e presidentes da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre), Federação do Comércio do Estado do Acre (Fecomércio), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Acre (Sescoop/AC).

A pauta central do encontro é debater os meios para tornar o Estado do Acre mais produtivo. Aos empreendedores que participarem do evento, estará à disposição a discussão de temas para identificar as prioridades para a melhoria do ambiente de negócios. Após a reunião, será oferecido um jantar de confraternização para todos os empreendedores presentes.