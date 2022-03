Fundhacre terá instalação de novo tomógrafo a partir do mês de abril

A construção do estande de tiro da polícia penal é fruto de emenda do deputado federal Alan Rick (União Brasil) que já destinou mais de R$ 18 milhões ao fortalecimento das forças de segurança do Acre. Na solenidade de assinatura da ordem de serviço, ocorrida nesta quarta-feira, na sede administrativa do IAPEN, o parlamentar reforçou o apoio às polícias tanto na destinação de recursos quanto no legislativo.

“Fico feliz em contribuir para que a nossa polícia penal tenha esse espaço importante para a formação e aprimoramento da equipe. Além de destinar emendas, tenho apoiado também nas discussões na Câmara Federal. Um exemplo foi a apresentação do requerimento de urgência para a criação da Polícia Penal na Câmara Federal. Apresentei a urgência e junto com os colegas aprovamos a criação”, ressaltou o deputado.

O presidente do IAPEN, Arlenilson Cunha, explicou que esse é o primeiro estande de tiro da polícia penal acreana e agradeceu ao deputado pela destinação do recurso. “É inédito e certamente esse estande de tiro vai impactar significativamente no processo de formação e de qualificação tanto do policial convencional quanto daqueles que executam atividades de operações especializadas. É um marco na história da polícia penal do Estado do Acre. Fica o agradecimento ao deputado Alan Rick!”, disse.

Durante a solenidade também foram assinadas ordens de serviço para a reforma dos alojamentos dos servidores e dos blocos administrativo e multiprofissional, para a cobertura do pavilhão da unidade de regime fechado 01, para a reforma do pavilhão C e para a pavimentação asfáltica do acesso ao presídio Francisco D’Oliveira Conde. O IAPEN ainda recebeu recursos para a aquisição de equipamentos. Mais de R$ 2,5 milhões em investimentos.