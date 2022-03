Expojuruá irá ocorrer de 1 a 4 de setembro em novo local de Cruzeiro do Sul

As Polícias Militar e Civil de Mâncio Lima encontraram uma carcaça inteira de um boi dentro de um carro que foi abandonado no ramal do Barão, na comunidade da Maloca, em Mâncio Lima. O animal foi roubado e abatido. Três suspeitos, sendo dois irmãos, um deles menor de idade, foram presos.

Segundo testemunhas, os ladrões roubaram e mataram o boi de cerca de 400 quilos de uma propriedade da região conhecida como Maloca e transportavam a carne dentro do carro, que terminou atolando em uma ladeira. O grupo então abandonou o veículo com a carne dentro.

O caso foi denunciado por pessoas que passavam pelo local e viram o carro abandonado com as bandas do boi no banco traseiro e no porta-malas do veículo. Quando a PM chegou ao ramal, o dono do animal, Elias Gomes, já estava no local e já o havia reconhecido como seu.

José Jeferson, de 26 anos, Pedro Falcão da Silva, de 19 anos, foram presos, e E.F.S., de 17 anos, foi apreendido com a chave do veículo, com as roupas sujas de sangue e com facas de açougueiro. Segundo o proprietário, o boi era de carga, utilizado em tarefas diárias na propriedade rural.

O roubo de gado para o abate e venda da carne de maneira clandestina vem acontecendo com frequência em Mâncio Lima. Na semana passada o pecuarista Luiz Valente de Figueiredo denunciou que ladrões já haviam matado 4 animais dele, causando um prejuízo de R$ 32 mil.

O pecuarista chegou a oferecer em grupos de WhatsApp uma recompensa em dinheiro para quem tivesse informações sobre as pessoas que estavam matando o gado na fazenda dele. Entre os animais abatidos, estavam um boi reprodutor, duas novilhas inseminadas e um garrote.