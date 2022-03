Compra de Helicóptero e Construção de Hangar de R$ 32 milhões são aprovadas na Aleac

A Assembleia Legislativa autorizou nesta quarta-feira (23), o Governo do Acre a contratar empréstimo de R$ 32 milhões junto ao Banco do Brasil para aquisição de helicóptero e construção da base do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) em Cruzeiro do Sul.

Segundo a mensagem encaminhada aos deputados, o helicóptero custará R$ 28 milhões. O restante do empréstimo será para construção do hangar, orçado em R$3,5 milhões e viatura com tanque-reboque rodoviário no valor de R$ 500 mil.

A mensagem assinada pelo governador Gladson Cameli justifica que a nova base do Ciopaer atenderá a políticas públicas de segurança, proteção social e ambiental com previsão de 200 atividades de monitoramento e fiscalização, cumprindo assim metas do Plano Plurianual do Acre.

O pedido foi aprovado por 16 votos,. Os deputados Roberto Duarte, Edvaldo Magalhães, Jonas Lima e Daniel Zen foram contrários à proposta.