Ato de filiação para apresentar chapa de deputados do PSD ocorrerá no sábado

Em menos de 12 horas, uma disputa entre as duas facções que dominam o crime organizado no estado do Acre deixou o saldo trágico de dois baleados e um morto na fronteira com a Bolívia. A última cena de violência ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, 23, na Rua Olegário França, situada no Centro de Brasiléia.

Na ocasião, dois homens que estavam numa motocicleta de fabricação boliviana assassinaram com 12 tiros o jovem Ismael Leite do Nascimento, de 21 anos, que morreu no local da ocorrência. O corpo está a caminho do Instituto Médico Legal de Rio Branco. Ninguém foi preso.

De acordo com as informações de testemunhas, tudo começou com algumas pessoas exibindo armas. Em seguida, teria ocorrido uma troca de tiros entre membros de uma facção, quando duas pessoas saíram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Geral de Brasiléia. A polícia não divulgou os nomes das vítimas.

MORTE

Por volta de 7h30min desta quarta, o jovem Ismael Leite do Nascimento, de 21 anos, que teria ligações com uma organização criminosa, caminhava pela Rua Olegário França quando foi surpreendido por dois homens numa motocicleta e fabricação boliviana. Ambos estavam armados com pistolas e passaram a disparar em sua direção. O rapaz ainda correu, porém foi perseguido e executado com 12 tiros.

Avisados da ocorrência, policiais civis e militares se deslocaram ao local da ocorrência, que atraiu uma multidão de curiosos. Lá, os policiais ainda conseguiram encontrar 10 cartuchos de pistolas 380 e 9mm, armas supostamente usadas na execução. O cadáver foi encaminhado ao IML e deverá retornar no final da tarde para realização do velório.