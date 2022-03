Acreana Marina Silva poderá ser candidata ao Senado por São Paulo

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) celebraram, nesta segunda-feira, 21, um termo de cooperação técnica que prevê a construção de uma unidade do MPAC no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

O documento foi assinado pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento e o titular da Sejusp, coronel Paulo Cezar Rocha dos Santos.

O local foi escolhido por se tratar de uma região onde os moradores enfrentam situações de vulnerabilidade social. A unidade faz parte da estratégia da MPAC para estar cada vez mais próximo do cidadão, contribuindo para facilitar o acesso aos diversos serviços oferecidos pela instituição.

“A cooperação com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública é fundamental para que o Ministério Público possa exercer as suas atividades, sobretudo, num bairro carente como é a Cidade do Povo. Fico grato, pois a iniciativa partiu da própria Sejusp durante a realização do MP na Comunidade no local este mês e por saber que vai contribuir para melhorar as condições de vida das pessoas”, destacou o procurador-geral.

O secretário Paulo Cezar explicou que a construção da unidade será feita por meio do Programa de Financiamento das Contrapartidas do PAC Cidade do Povo, uma operação de crédito contratada pelo Estado do Acre junto à Caixa Econômica Federal.

“Desde as primeiras intervenções da Sejusp na região, com a primeira edição do projeto Sejusp Itinerante e do programa Acre pela Vida, o índice de violência teve uma expressiva queda. Acredito que este é um ato concreto de cidadania que vai contemplar uma população extremamente excluída”, explicou.