Longo pede solução da situação do transporte intermunicipal

O Instituto Trata Brasil, em parceria com GO Associados, publicou nesta terça-feira (22) a 14ª edição do Ranking do Saneamento com o foco nos 100 maiores municípios brasileiros, nos quais se inclui a capital do Acre.

Com 53,16% da população atendida água potável e 21% tem coleta de esgoto, Rio Branco ocupa a 97ª posição no ranking.

O relatório faz uma análise dos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), ano de 2020, publicado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Desde 2009, o Instituto Trata Brasil monitora os indicadores dos cem maiores municípios brasileiros com base em população, com o objetivo de dar luz a um problema histórico vivido no país. A ausência de acesso à água tratada atinge quase 35 milhões de pessoas e 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, refletindo em centenas de pessoas hospitalizadas por doenças de veiculação hídrica.

Os dados do SNIS apontam que o país ainda tem uma dificuldade com o tratamento do esgoto, do qual somente 50% do volume gerado são tratados – isto é, mais de 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são despejadas na natureza diariamente.

Rio Branco investe R$32,30 per capita no saneamento, valor superior a várias das 100 grandes cidades mas bem inferior ao de capitais menores, como Palmas (TO), que recebe R$ 108 per capita.