Com quase mil pessoas atingidas por cheia do Rio Iaco, Sena Madureira decreta emergência

O prefeito Mazinho Serafim, de Sena Madureira, decretou estado de emergência do município, nesta terça-feira (22) e diz que se o rio chegar aos 16 metros de profundidade, vai pedir situação de calamidade pública.

O último relatório da Defesa Civil, divulgado no início da noite desta terça-feira, informa que 900 pessoas já foram oficialmente atingidas pela enchente.

“Atingidas é quando as águas atingem as casas ou estão perto de inundar. Quando a água chega no quintal, por exemplo”, explica Carlos D’Ávila, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

O Rio Iaco voltou a transbordar em Sena Madureira, atingindo o nível de 15,59 metros ao meio-dia desta terça. No período da tarde, o manancial reduziu 8 centímetros, se mantendo em 15,51. A cota de alerta na cidade é de 14 metros e a de transbordamento é 15,20.

De acordo com o último relatório da Coordenadoria de Defesa Civil Municipal de Sena Madureira, a cidade tem 28 famílias desabrigadas e 11 desalojadas. No total, são 900 pessoas atingidas de alguma forma no município.

Outra explicação que a Coordenadoria de Defesa Civil Municipal de Sena Madureira faz é sobre a diferença entre os termos “desabrigado” e “desalojado”.

“Desalojado e quando não vai para abrigo público e desabrigados é quando vai para abrigo público. Desalojados alugam casas ou procuram casas de parentes. Desabrigados vão para os abrigos público”, esclarece Carlos D’Ávila.

As pessoas estão sendo levadas para quatro abrigos públicos na cidade. No ginásio Hermilton Gadelha, Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Escola Assis Vasconcelos e Quadra do Messias. Há 67 crianças e 8 idosos nos abrigos.

São sete os bairros atingidos em Sena Madureira: Bom Sucesso, Cidade Nova, Cafezal, Jardim Primavera, Centro, Praia do Amarilho e Vitória. A Defesa Civil tem 50 pessoas trabalhando no atendimento às famílias em áreas de risco no município.

Esta é a segunda vez no ano que as águas do rio Iaco superam a cota de transbordamento. Na última oportunidade, o nível chegou a 15,34 metros, mas retrocedeu.

Em 2021, Sena Madureira enfrentou a maior enchente da sua história, quando rio Iaco chegou a 18,15 metros e inundou 80% da cidade, atingindo mais de 5,2 mil famílias. No total, cerca de 17,3 mil pessoas foram afetadas pela enchente.